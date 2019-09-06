رئيس نيسان الجديد يواجه فضيحة مالية!

الخليج ٣٦٥ نت – المدير التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا يواجه خطر الإقصاء من منصبه الحالي بعد اعترافه باستلام تعويضات مالية بشكل مخالف لضوابط الشركة، ويأتي هذا في وقت حرج لنيسان مع مواجهة رئيسها السابق كارلوس غصن لاتهامات سوء تصرف مالي مماثلة.

الفضيحة الجديدة لنيسان قد تزيد من توتر العلاقة مع رينو وتدفع الشركة الفرنسية للتشكيك فيه بشكل صريح كطرف في التحالف، خاصة بعد رفض سايكاوا لمفاوضات اندماج رينو مع فيات كرايسلر مؤخراً وتسببه في فشلها ضمن عوامل أخرى.

وقد اعترف سايكاوا باستلامة لـ 47 مليون ين، ما يعادل 166,000 ريال بعد تلاعبه بجداول المكافآت المرتبطة بأداء البورصة، ويأتي هذا الاعتراف بعد إجراء نيسان لتحقيق داخلي في الأمر.

وصرح سايكاوا: “أعتذر بشدة على التسبب في أي شكوك وأعد بإعادة المبالغ للشركة”، كما حاول إلقاء اللوم على كارلوس غصن ونظام التعويضات الذي أسسه الرئيس السابق للتحالف.