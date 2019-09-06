حماية المستهلك توضح ضوابط استيراد السيارات للأفراد بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط وضوابط استيراد السيارات للأفراد بالمملكة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن استيراد سيارة بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه، وجاءت التغريدة كالتالي: “لاتستطيع استيراد سيارة بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسية”.

كما أكدت الجمعية على أن هناك سيارات من غير المسموح به استيرادها بالمملكة، وهي:

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السيارات التي سبق استخدامها كسيارات الشرطة أو الأجرة.

السيارات التالفة.

سيارات شركات التأجير.

السيارات المعدل مقودها من اليمين لليسار.

السيارات المصفحة.

السيارات المسروقة.

وأشارت إلى أنه يمكن استيراد السيارات الأثرية ولكن بشرط مرور 30 سنة على صناعتها أو أكثر، كما أنه من الضروري أن يُدوّن في البطاقة الجمركية “أثرية للإقتناء”.