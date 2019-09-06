دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي تصل إلى الشرق الأوسط

دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي الجديدة مع محركها هيمي المشحون بقوة 797 حصاناً تتصدّر مجموعة طرازات تشالنجر

دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي الجديدة هي سيارة “العضلات” الأقوى والأسرع

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل دودج الشرق الأوسط وضع مستويات جديدة للأداء العالي مع إعلانها عن طرح سيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي مع محرك يولد 797 حصاناً، في المنطقة.

بعد سنة حققت خلالها الشركة رقماً قياسياً بطرح دودج تشالنجر إس آر تي ديمون ذات الإصدار المحدود، وهي سيارة “العضلات” الأسرع والأقوى على الإطلاق، تعود دودج إس آر تي إلى جذور سيارات “العضلات” لدى دودج من خلال اللجوء إلى أقوى محرك لديها، أي محرك هيمي HEMI ديمون المشحون والمؤلف من ثماني أسطوانات بشكل V، مستفيدة من قوّته الهائلة لتحسين أداء سيارة هيلكات. وكانت النتيجة سيارة دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي وايدبودي القادرة على التسارع من صفر إلى مئة كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثانية فقط.

على غرار طراز ديمون، تضم السيارة 25 تحسيناً جوهرياً على عناصرها، من بينها شاحن فائق أكبر وأذرع توصيل ومكابس أقوى ومحركات صمامات عالية السرعة، ونظام حقن للوقود ونظام تزليق محسن. ومقارنة بمحرك إس آر تي هيلكات الأساسي، يتميّز محرك ريدآي المشحون بالمزايا التالية:

أكبر شاحن فائق للشركة يتمّ تركيبه في أي سيارة تجارية – 2.7 ليتر مقابل 2.4 ليتر

ضغط شحن أعلى: 14.5 رطل في البوصة المربعة مقابل 11.6 رطل في البوصة المربعة

حدود أعلى لسرعة دوران المحرك: 6500 دورة في الدقيقة مقابل 6200 دورة

الوقود: مضختا وقود مزدوجتا المراحل مقابل مضخة واحدة

عند الضغط على دواسة الوقود لأقصى حد يستهلك محرك دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي 5.4 ليتر من الوقود في الدقيقة، أي ما يكفي لنفاد خزان الوقود في 11 دقيقة. ومع ذلك، ما زال المحرك قادر على تحقيق 10.692 ليتر/100 كلم في ظروف القيادة على الطرقات السريعة العادية.

علبة سحب هواء أكبر مع ثلاثة مصادر لسحب الهواء:

غطاء محرك جديد بفتحتين

مصباح أمامي بفتحة هواء من جهة السائق

فتحة قرب بطانة العجلة

تضم سيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي أيضاً مزايا إضافية مأخوذة من سيارة إس آر تي ديمون تساعدها على تحقيق مكانتها كأسرع وأقوى سيارة قوة:

احتياطي عزم يعطي حتى 3.9 رطل في البوصة المربعة من الدفع عند الانطلاق وعزم محرك أعلى بنسبة تصل إلى 55 بالمئة

سيارة الشركة التجارية الوحيدة التي تضم مبرّد إس آر تي باور تشيلر ومبرّد بعد وقف التشغيل أفتر ران تشيلر

أعمدة دفع فولاذية عالية القوة تعطي زيادة نسبتها 15 بالمئة من العزم

أعمدة نصفية ذات 41 سناً تعطي زيادة نسبتها 20 بالمئة من العزم

تقدم سيارة إس آر تي هيلكات ريدآي الجديدة نسبتي دفع نهائي: نسبة معيارية تبلغ 2.62:1 أو نسبة 3.09:1 لقدرة انطلاق أفضل. وتعطي مجموعة سيارات تشالنجر إس آر تي هيلكات أداءّ محسناً، بما في ذلك سرعة قصوى جديدة تبلغ 327 كلم/ساعة، مما يجعل تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي سيارة “العضلات” الأسرع والأقوى.

تصميم خارجي عملي ولافت

يعطي غطاء المحرك ذات التصميم الجديد بفتحتي الهواء أقصى قدر من سحب الهواء إلى المحرك المشحون ويذكّر بالتصاميم المميزة التي تميّزت بها بعض من أشهر سيارات “العضلات” لدى دودج في أواسط الستينيات وأوائل السبعينيات، على غرار “دارت سوينجر” الذي طُرح عام 1970 و”ديمون” الذي طُرح 1971.

Advertisements

إضافة إلى غطاء المحرك ذات الفتحتين، نال الشكل الخارجي لسيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي شارات محسنة بشكل عين حمراء ملفتة أشبه بالجوهرة موضوعة على علامة هيلكات تبرز بوضوح على خلفية شارة المصدّ باللون الرمادي “ميدنايت غراي” المعدني. ويظهر شعار “ريدآي” على شعار إس آر تي المعدني الجديد على غطاء الشاحن الفائق.

مجموعة طرازات دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات

من 717 إلى 797 حصاناً، تطرح دودج مجموعة طرازات تشالنجر إس آر تي هيلكات الأقوى على الإطلاق، مع إمكانية اختيار علبة تروس أوتوماتيكية للتمكن من تحمل القوة والعزم الكبيرين جداً.

وتضمّ تشالنجر إس آر تي هيلكات ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من نوع “تورك فلايت” TorqueFlite 8HP90. وتشمل التغييرات الداخلية التي أدخلتها دودج إلى ناقل الحركة محول عزم محسن يزيد العزم بنسبة 18 بالمئة مقارنة بسيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات التقليدية.

وتتميز تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي بمزايا فريدة في المقصورة نذكر منها:

عداد سرعة باللون الأحمر يصل إلى 340 كلم/ساعة

شاشة تحمل شعار إس آر تي هيلكات ريدآي

شعار إس آر تي هيلكات ريدآي بالكروم الأسود على لوحة العدادات

شعار إس آر تي هيلكات ريدآي على المفاتيح

سيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي باتت الآن متاحة في صالات عرض دودج في أرجاء الشرق الأوسط.