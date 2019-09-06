هيونداي باليسايد 2020 تصل إلى الوكالات في السعودية

هيونداي باليسيد الجديدة تصل أسواق المملكة

تشكل خياراً مناسباً للعائلات بفضل المقصورة الفسيحة بثمانية مقاعد

الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاح الكبير لإطلاق طراز هيونداي باليسيد يُنتظر أن تشكّل المركبة الجديدة كلياً، إضافة جريئة إلى تشكيلة طرازت هيونداي من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، ويأتي طرح هذه المركبة متوسطة الحجم، ذات الأبعاد الأكبر طولاً وعرضاً وارتفاعاً ن باقي طرازت هيونداي من فئة SUV، تلبية لارتفاع الطلب على المركبات متعددة الاستخدامات لتناسب متطلبات العائلات بما توفره من رحابة استثنائية في المقصورة التي تضمّ ثمانية مقاعد، إلى جانب منطقة واسعة للشحن ومرونة في إعادة تشكيل المقاعد.

تأتي المركبة الجديدة في باقة من التصاميم الأنيقة والمبتكرة، إذ تتميز بتصميم خارجي وتشطيبات داخلية فاخرة، مع مستويات جديدة من قدرات القيادة على جميع الطرق وفي الأحوال الجوية كافة، فضلاً عن الكفاءة في القيادة وتقنيات الراحة والسلامة، ومزايا الرحابة الداخلية.

يُضفي تصميم باليسيد على المركبة طابعاً بهياً يشي بأناقة جديرة بالمركبات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات. ففي المقدمة، تحيط المصابيح الأمامية المركّبة ذات الإنارة العمودية المتصلة، بالشبك الكبير ذي الفتحات متوالية الانحدار، كما يخلق المظهر الجانبي القوي والممتد لمقدمة المركبة، بدوره، حضوراً مثيراً للإعجاب على الطريق، بينما توضّح الأعمدة الجانبية الخلفية العريضة والنوافذ الجانبية البانورامية المساحة الواسعة للمقصورة، أما الجوانب والرفارف الممتلئة فتُبرز ما تتمتع به المركبة من قوة ومهابة.

ويجمع التصميم الداخلي للمقصورة بين الشعور بالراحة والاسترخاء، ما يخلق بيئة هادئة للمغامرات العائلية وأجواء فسيحة ومريحة.

يتمّ تزويد باليسيد بثلاثة أنواع من المحركات أقواها محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.8 ليتر من “أتكنسون” يعمل بالحقن المباشر وبتوقيت صمام متغير مستمر CVVT ليعطي قوة قدرها 295 حصاناً. أما المحرك الثاني فهو كذلك محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 ليتر يعمل بنظام حَقن متعدد النقاط يُعطي قوة قدرها 277 حصاناً، كما تأتي المركبة بخيار محرك ديزل سعته 2.2 ليتر يُعطي قوة قدرها 200 حصان كما وتصل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني السرعات.

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تشهد باليسيد تطبيق نظام هيونداي “للتحكم بالقيادة بأنماط متعددة” لأول مرة، حيث يتيح هذا النظام للسائق الاختيار بين ثلاثة أوضاع مختلفة وفقاً للظروف التي يراها، وهي أوضاع الطرق الرملية والموحلة على الحد من انزلاق العجلات لتأمين المزيد من الثبات للسيارة. أما وضع الطرق الموحلة فهو يسمح بتطبيق عزم دوران أكثر قوة مع التحكم برفع السرعة بناقل الحركة أو منعها لمساعدة العجلات على الدوران بقوة أكبر والمحافظة على الزخم والقوة على الطرق الموحلة. في حين أن وضع الطرق الرملية يعمل على منع العجلات من الحفر والانغراز في الرمل عبر التحكم في توزيع عزم الدوران الأمثل على العجلات الأربعة حسب الحاجة.

ويحل ّمفتاح تغيير التروس الكترونيا محلّ عصا تغيير التروس التقليدية من أجل توسعة المساحة المتاحة في الكونسول الوسطي. ويعمل جهاز العرض العلوي، في المقدمة، على عرض معلومات القيادة المهمة، كالسرعة وإرشادات الملاحة، على الزجاج الأمامي على امتداد خط نظر السائق لضمان تركيزه الدائم على الطريق.

يساهم هيكل باليسيد شديد الصلابة في تعزيز حماية الركاب، لا سيما مع التراكيب الهيكلية السفلية والجانبية القوية التي تعمل على زيادة تشتيت الطاقة في حال وقوع أي اصطدام. وتحتوي المركبة الجديدة على ست وسائد هوائية قياسية؛ اثنتين أماميتين، واثنتين على كل من الجانبين. وتأتي باليسيد مزوّدة بعدد من تقنيات السلامة المعيارية المتقدمة التي تشمل أنظمة متطوّرة لمساعدة السائق ضمن باقة تقنيات السلامة “سمارت سينس” من هيونداي.

ويتوفر الطراز هيونداي باليسيد الجديد كلياً حالياً في معارض وكلاء شركة هيونداي المعتمدين بالمملكة العربية السعودية شركة الوعلان للتجارة ، شركة محمد يوسف ناغي للسيارات ، شركة المجدوعي للسيارات.