“بالصور” افتتاح الحركة المرورية في تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

الخليج ٣٦٥ نت – اُفتتحت الحركة المرورية مساء يوم الأربعاء الماضي أمام السيارات، في تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد بالرياض.

وأعلنت أمانة منطقة الرياض أن الافتتاح جاء بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التحسينات المرورية وتطبيقها لنظام التدفق المروري المستمر CFI في التقاطع، والذي يهدف لرفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن تأخير مرور السيارات.

يُذكر أن فكرة هذا النوع من التقاطعات تعتمد على فصل حركة الالتفاف إلى اليسار عن الحركة المرورية المباشرة، عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي وتقوم بعكس حركة السير عن الاتجاه المعتاد، أما سيارات الحركة المباشرة فتستمر بالحركة باتجاه التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف على التقاطع المعكوس.