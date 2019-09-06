آلية جديدة تُسهل إجراءات الأمتعة لـ”الترانزيت” في مطار الملك خالد الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “مطارات الرياض” عن آلية جديدة تخص إجراءات الأمتعة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي، تسهم بشكل كبير في تقليل الجهد ووقت الانتظار على المسافرين المواصلين للرحلات، وتأتي هذه الآلية في إطار الخطط الاستراتيجية لتحسين تجربة المسافرين وللارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم عبر مطار العاصمة.

حيث كانت الآلية السابقة تتطلب من المسافرين الذين لديهم رحلات مواصلة “الترانزيت” استلام أمتعتهم من الصالة الدولية ومن ثم إعادة شحنها مرة أخرى إلى الصالات الداخلية، بينما تعمل الألية الجديدة على تسريع إجراءات الأمتعة ووصولها مباشرة إلى الوجهة النهائية للمسافرين دون الحاجة إلى استلامها وشحنها مرة أخرى.

وبالفعل قد تم بدأ العمل بهذه الآلية وتم تفعيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها، من خلال تهيئة البنية التحتية وكافة التجهيزات الأمنية؛ مواكبة للنمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة خلال السنوات المقبلة.