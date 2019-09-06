كيا كرنفال 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – وجدنا اليوم صوراً تجسسية من كوريا الجنوبية، حيث شوهد نموذج اختبار لفان كبيرة غامضة داخل ساحة انتظار السيارات، ووفقاً لمصدرنا، فقد نكون أمام الجيل التالي لـ كيا كرنفال 2021.

بالنظر إلى الصور، سيمكنكم رؤية هذه السيارة الغامضة بتمويهات كثيفة، لكن حجمها يشير إلى احتمالية أننا أمام الجيل التالي من كيا كرنفال بالفعل، وإذا افترضنا صحة هذا الافتراض، فإن الفان الكبيرة ستحصل على تصميم صندوقي جديد تماماً وملائم للطرق الوعرة بشكل أكبر.

أما من ناحية القوة، فيمكننا أن نتوقع أن تحصل على محركات محدثة، مثل محرك Theta III الجديد سعة 2.5 لتر، ومن المحتمل أن تتوفر نسخة هجينة أيضاً.

في الختام، ما هي المزايا التي تتوقع أن تأتي بها كرنفال الجديدة؟ شاركونا آراءكم وترقبوا المزيد من التفاصيل قريباً.