بنتلي تعيد إحدى مميزاتها الكلاسيكية في فلاينج سبير 2020

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من وجودها لعقود من الزمن، إلا أن القليل من سيارات الفاخرة تحصل على زخرفة مُميزة لها على غطاء محركها، وأبرزهم سيارات رولز رويس والتي تحمل شعار روح النشوة الشهير، كما أن بنتلي تمتلك شعار Flying B الأكثر ندرة والذي تم استخدامه في العديد من الطرز، حيث سيزين لأول مرة سيارة بنتلي منذ أكثر من 90 عام، احتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس العلامة التجارية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ستتوفر بها سيارة فلاينج سبير مع شعار Flying B، حيث كانت تتوفر سابقاً بالشعار المجنح فقط، ومثل شعار روح النشوة الخاص برولز رويس، فإن Flying B سيكون قابلاً للسحب داخل جسم السيارة، مما يجعله آمناً من السرقة، كما أنه مضيء لتوفير بعض الوهج الإضافي.

صمم تشارلز سايكس شعار Flying B الأصلي كزخرفة جانبية للسيارات، وكان يتوفر كخيار في ثلاثينيات القرن الماضي على طرازات 8 Liter، وكانت لا تحظى بشعبية كبيرة في البداية، مما جعل بنتلي تفكر في إلغاء التصميم، وعلى مدار المائة عام الماضية، تغيرت شارة بنتلي ذات الأجنحة المسطحة عدة مرات، فقد كانت في الأصل حمراء ثم خضراء ثم زرقاء والآن سوداء، وقد تبدو الشارة متناظرة لكن الجناحان يتميزان بعدد مختلف من الريش، مما يجعل نسخها أكثر صعوبة.

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وفي النهاية، ستكون فلاينج سبير 2020 متاحة للطلب ابتداءً من الخريف، وستحصل على قوتها من محرك W12 سعة 6 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 626 حصانًا وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن.متر.