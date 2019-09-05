تويوتا تكشف عن منصة جديدة كلياً قد تستخدمها بديلة اف جي كروزر

الخليج ٣٦٥ نت – تدعم قاعدة عجلات تويوتا TGNA حالياً مجموعة واسعة من السيارات والكروس أوفر للشركة في جميع أنحاء العالم، واليوم أعلنت تويوتا عن قاعدة عجلات GA-B الجديدة المخصصة للسيارات المدمجة، والتي تأتي بحجم أقل من GA-C الحالية المستخدمة في كل من كورولا وC-HR.

تدعم GA-B أطوال متغيرة بحيث تتيح للمصممين بحرية بناء سيارات بأشكال مختلفة تشترك في نفس قاعدة العجلات، وتستخدم نظام تعليق أمامي MacPherson أو تعليق خلفي متعدد الوصلات اعتماداً على رغبة الشركة، وتقول تويوتا أن السيارات التي ستستخدمها ستوفر تجربة قيادة أفضل بسبب وضع الجلوس بالقرب من مركز الهيكل، كما توجد العجلات في الركن البعيد للهيكل، مما يسمح أيضاً بزيادة المساحة الداخلية.

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وعلى الرغم من ان إعلان تويوتا لا يشير إلى ذلك، إلا أن هناك بطارية كبيرة إلى حد ما عند المقاعد الخلفية، مما يوحي بأنها تعتزم تقديم إصدارات هجينة، وربما حتى هجينة بالقابس بها، ولم تعلن عن السيارات التي ستحصل عليها، إلا أننا نتوقع أن تتوفر في الجيل التالي من ياريس.

ونظراً لشعبية سيارات الكروس أوفر المتزايدة، فلا تستبعد تويوتا بناء طراز مدمجاً على GA-B أيضًا، وكدليل محتمل على هذه النية، تؤكد الشركة بالفعل خططاً لبناء كروس اوفر لم تعلن عنها بعد في مصنع مشترك مع مازدا في ولاية ألاباما الأمريكية، وتشير الشائعات إلى أن هذه السيارة قد تكون نسخة إنتاجية من FT-4X الاختبارية التي تعدُّ بديلة إف جي كروزر.