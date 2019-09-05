«رابطة التجار» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركي

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركى والعمل بسعر الدولار الحر، لن يؤثر على أسعار السيارات المستوردة، نظراً لأن وزارة المالية تضع السيارات المستوردة ضمن قائمة السلع الترفيهية،

وبالتالى تحاسب من الأساس بالسعر الحر للدولار.

وأضاف "أبوالمجد"، أن أسعار السيارات المجمعة محلياً من المنتظر أن تتأثر بالقرار، نظراً لأن قطع الغيار والمكونات كانت تخضع للدولار الجمركي.

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، صدور استراتيجية صناعة السيارات، قبل نهاية العام الحالي، نظراً لحرص الدولة على حماية الصناعة المحلية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.