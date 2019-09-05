«شيري» بين أفضل 15 سيارة فى الجودة والاعتمادية لعام 2019

«Tiggo 3» تقفز إلى المركز الثانى بين أفضل 20 سيارة SUV حققت شركة «شيري» الصينية إنجازًا غير مسبوق ضمن أحدث دراسة للجودة الأولية (IQS) لعام 2019، والتى تعدها مؤسسة J.D. Power الأمريكية المتخصصة فى أبحاث التسويق العالمى سنويًا، وتحظى بمصداقية كبيرة فى سوق السيارات الأمريكية، حيث صعدت «شيري» 26 مركزًا مقارنة مع نتائج الدراسة ذاتها للعام الماضي، لتصبح فى المركز 13 بدلًا من المركز 39 بين 100 علامة تجارية عالمية للسيارات.

كما جاءت شيرى «Tiggo 3» فى المرتبة الثانية فى قطاع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV صغيرة الحجم، بينما حلت «Tiggo 8» فى المرتبة الرابعة فى فئة السيارات SUV متوسطة الحجم، كما صعدت «Tiggo 4» إلى المرتبة الرابعة فى فئة السيارات SUV المدمجة، مما يعكس استراتيجية «شيري» طويلة الأجل للتركيز على الجودة والاعتمادية، وتعزيز مكانتها بين العلامات التجارية فى سوق السيارات والارتقاء بتجربة العملاء.

جدير بالذكر أن شيرى «Tiggo» تم إطلاقها للمرة الأولى فى الأسواق العالمية عام 2005، وتمكنت من تحقيق مبيعات بلغت 1.6 مليون سيارة

حول العالم لتصبح من أكثر السيارات الصينية التى نالت ثقة العملاء بسبب تطبيقها لمعايير الجودة العالمية.

وتحرص شركة جى بى غبور أوتو، منذ حصولها على حقوق توزيع وتسويق سيارات «شيري» بمصر عام 2015 بعد إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة شيرى انترناشونال، على إطلاق العديد من الموديلات التى تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، التصميمات العصرية، وأحدث التكنولوجيا، التفوق فى الأداء، إضافة إلى توفير خدمات الصيانة والضمان وقطع الغيار من خلال شبكة خدمات ما بعد البيع التى تمتلكها والتى تعد الأكبر والأوسع انتشارًا فى مصر.

وتضم عائلة «شيري» فى مصر مجموعة متنوعة من أفضل سيارات الـ SUV، تعد هى الأقوى بين منافسيها، وتشمل «Tiggo 3»، «Tiggo 4»، و«Tiggo 7»، و«Tiggo 8».

ومؤخرًا، أعلنت شركة جى بى غبور أوتو، الموزع الحصرى لسيارات شيرى فى مصر، عن انضمام «Arrizo 5» المجمعة محليًا إلى عائلة شيرى فى مصر.

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وتعكس «Arrizo 5»، التى تنتمى لفئة السيارات السيدان المدمجة، المفهوم الجديد للسيارات الصينية فى مصر، بما تمتلكه من تصميم عصرى وطابع رياضي، إضافة إلى توفيرها لمساحات داخلية واسعة، وباقة من الكماليات والتجهيزات، لذلك يمكننا القول ما أنها أحد الخيارات المثالية للأسرة المصرية.

تأتى «Arrizo 5» فى ثلاث فئات، الأولى مانيوال بسعر «168.900» جنيه وفئتين أوتوماتيك بسعر 187,900 للـ Baseline و202,900 للهاى لاين، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).

تتمتع شيرى «Arrizo 5» بتصميم انسيابى عصرى تظهر شخصيته من المصابيح الهالوجين الأمامية، ونظام إضاءة نهارية بتقنية LED، مع إمكانية التحكم فى ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية. كما أنها مزودة بفتحة سقف، ومرايات كهربائية خارجية بها اشارات جانبية.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية فهى مزودة بخامات عالية الجودة، بداية من الكونسول الوسطى، الذى يحتوى على شاشة ترفيهية HD مقاس 7 بوصة، تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث، وصولًا إلى مكيف الهواء ذي الفتحات للركاب فى المقاعد الخلفية.

ومنحت «Arrizo 5» باقة من أنظمة السلامة والأمان للركاب، ومنها نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ووسائد هوائية أمامية، وكاميرا ونظام تحذير المسافة الخلفية لمساعدة السائق على الاصطفاف فى المكان الصحيح بكل سهولة، بالإضافة إلى نظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال فى السيارة.