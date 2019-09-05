بالأرقام.. ماذا حدث فى سوق السيارات خلال الـ7 أشهر الأولى من 2019؟

شهدت سوق السيارات المصرية، حالة من الارتباك، منذ مطلع العام الحالي، أثرت بشكل كبير على مبيعات القطاع، وهو ما أظهرته البيانات

الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حيث كشفت عن تراجع مبيعات السيارات بمختلف أنواعها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 6.5%، بعد سجلت إجمالى مبيعات بلغت 90 ألفًا و42 وحدة، مقابل 96 ألفًا و381 وحدة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لـ«أميك»، فإن مبيعات السيارات المجمعة محليًا، تراجعت بنسبة 9.3 % خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة 43 ألفًا و723 وحدة، مقابل 48 ألفًا و219 مركبة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 3.8 %، لتصل إلى 46 ألفًا و319 مركبة، مقابل 48 ألفًا و162 مركبة.

وأظهر تقرير«أميك»، أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى»، شهدت تراجعًا بنسبة 10 % مسجلة 62 ألفًا و810 وحدات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 69

ألفًا و901 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات نموًا 0.1 %، لتصل إلى 8 آلاف و577 وحدة، مقابل 8 آلاف و570 مركبة.

وارتفعت مبيعات الشاحنات 4 % لتسجل 18 ألفًا و42 وحدة، مقابل 17 ألفًا و910 شاحنات.

وبحسب «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات، مستحوذة على حصة سوقية %24.4 بواقع 21 ألفًا و982 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحصدت «نيسان» اليابانية المرتبة الثانية بعد أن اقتنصت حصة سوقية .7 بعد تمكنها من بيع 11 ألفًا و421 وحدة.

واقتنصت «تويوتا»، المرتبة الثالثة، بعد أن تمكنت من بيع 9 آلاف و825 مركبة، مستحوذة على حصة سوقية .9.

وجاءت «هيونداى» الكورية فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة .6 مسجلة 9 آلاف و581 سيارة، وتبعتها «رينو» %8.5

بإجمالى بيع 7 آلاف و612 سيارة.

وحلت «بيجو» الفرنسية فى المرتبة السادسة بعد أن اقتنصت حصة سوقية %4.3 بواقع 3 آلاف و912 مركبة، وتبعتها «كيا» %3.7 بإجمالى بيع 3 آلاف و373 سيارة.

Advertisements

وحصدت العلامة «بى واى دى» المرتبة الثامنة مستحوذة على %3.4 بعد تمكنها من بيع 3 آلاف و60 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

وحافظت «سوزوكي» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.9 محققة 2577 وحدة، تلتها «كينج لونج» %2.5 بواقع 2260 مركبة.

واحتلت «ميتسوبيشى» المرتبة الحادية عشرة بعد أن اقتنصت %2.4 مسجلة بيع 2162 سيارة، وتبعتها «شيري» بحصة %1.8 بواقع 1621 وحدة.

وسجلت العلامات التجارية الأخرى حصة سوقية .8 بحجم مبيعات 10 آلاف و656 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

إنفوجراف..

90 ألفًا و42 وحدة إجمالى مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2019

62 ألفًا و810 وحدات مبيعات السيارات الملاكى خلال النصف الأول من 2019

43 ألفًا و723 وحدة مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2019

46 ألفًا و319 مركبة مبيعات السيارات المستوردة خلال النصف الأول من 2019

8 آلاف و577 وحدة مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من 2019

18 ألفًا و42 وحدة مبيعات الشاحنات خلال النصف الأول من 2019