وكيل "بريليانس" يطرح V6 الجديدة في السوق المحلية.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة بريليانس البافارية، وكيل علامة بريليانس الصينية في مصر، عن طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات V6، في السوق المحلية بسعر رسمي يبدأ من 309.000 جنيه.
وتأتي السيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، بقوة 150 حصانا، عزم أقصى 220 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من7 نقلات.
وتتوافر في V6 مجموعة من عوامل الأمان الأساسية أبرزها، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، متابعة ضغط الإطارات، حساسات أمامية وخلفية، خاصية الكشف عن النقاط العمياء.
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