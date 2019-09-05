«لامبورجيني» تكشف عن سيارتها الخارقة الهجينة في معرض فرانكفورت

استعرضت شركة لامبورجيني مهارات سيارتها الخارقة LB48H المستوحاة من Terzo Millennio، وتكشف الشركة عنها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.
وتطلق الشركة عددًا محدودًا من هذهالسيارة الهجينة، وذلك قبل إطلاق جيل جديد من السيارات الخارقة لاستبدال لامبوريني أفينتادور، أحد أواخر سيارات الشركة ذات محركات الوقود واسعة الإنتاج.
تجمع سيارة LB48H بين محرك V12 وثلاثة محركات كهربائية لضخ ما يقرب من 1،000 حصان، وإذا كانت الشائعات صحيحة فسوف تكون أسرع سيارة إنتاج تصنعها لامبورجويني على الإطلاق.
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