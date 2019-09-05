كتب: باسل الحلواني
تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمعرض أوتو ماركت، تحت رعاية رابطة تجار سيارات مصر، خلال الفترة من 28 نوفمبر، وحتى 2 ديسمبر، بأرض المعارض بمدينة نصر.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الهدف الرئيسي من المعرض، تنشيط السوق، ودفع حركة المبيعات للصعود.
وأكد "أبوالمجد"، أن عدداً كبيراً من تجار السيارات، وشركات التأمين،سيشاركون في المعرض، موضحاً أن دخول المواطنين سيكون بالمجان.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن فترة المعرض سوف تشهد الإعلان عن مجموعة كبيرة من العروض والخصومات وبرامج التمويل، التي من المنتظر أن تجذب قطاع كبير من العملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية رابطة تجار السيارات.. انطلاق معرض أوتو ماركت "نوفمبر" القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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