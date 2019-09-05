لن يطول انتظارنا على تدشين فورد F-150 الكهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير جديد من Automotive News أن فورد F-150 الكهربائية قادمة في 2021 بعد إطلاق الكروس اوفر الكهربائية المستوحاة من موستنج، مع عزم فورد إطلاق موديلين كهربائيين آخرين بحلول نهاية 2022.

وقد أعلنت فورد عن خطط تطوير F-150 بيك اب كهربائية بالكامل في 2019 مع تقديم نسخ هجينة أخرى للموديل الأكثر رواجاً في أمريكا، وقد رأينا صور تجسسية للسيارة أثناء اختبارها بالفعل بتصميم عام مشابه للموديل الحالي ولكن مع ارتفاع أعلى لخلق مساحة لوضع البطاريات أسفل المقصورة.

وفي يوليو السابق، نشرت فورد فيديو لـ F-150 الكهربائية أثناء سحبها لعربات قطر تزن أكثر من نصف مليون كيلوجرام، وقد نجحت هذه الدعاية بقوة حيث كشفت دراسة أخيرة عن ارتفاع نسب اهتمام المستهلكين بسيارة بيك اب كهربائية إلى 18%.