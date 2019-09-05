بوجاتي: شيرون قادرة على الوصول إلى سرعة 515 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – تعلمون أن بوجاتي كسرت حواجز السرعة القياسية بوصول شيرون اختبارية بخلفية طويلة إلى 490.48 كم\س، مع إعلانها عن اعتزال محاولات كسر أرقام السرعة القياسية من الآن فصاعداً للتركيز في مجالات أخرى.

وقد أطلقت بوجاتي تصريحات أخرى تؤكد أن هذه الشيرون تحديداً كانت قادرة على الوصول لسرعات أعلى في حالة اختبارها في أماكن أخرى.. حيث تم الاختبار في موقع Ehra-Lessien الألماني لكونه الأكثر سلامة لاختبارات السرعة الفائقة بفضل المضمار الممتد لـ 21 كيلومتر وحواجز الاصطدام وخدمات الإنقاذ المحيطة به.

مشكلة هذه المضمار الألماني مع ذلك أنه 50 متر فقط فوق مستوى البحر، وبالمقارنة، الطريق السريع في ولاية نيفادا الأمريكية والتي حققت كوينيجسيج اجيرا RS أرقامها القياسية فيه أعلى من مستوى البحر بـ 1,036 متر، وقد وضحت بوجاتي أنه كلما ارتفع مستوى المضمار عن البحر كلما قل السحب الايروديناميكي على السيارة لضعف ضغط وكثافة الهواء.

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بوجاتي حسبت بدقة أن شيرون الاختبارية كانت قادرة على زيادة سرعتها بـ 25 كم\س في حالة اختبارها على طريق نيفادا، ما يعني كسرها لحاجز الـ 500 كم\س والوصول إلى 515 كم\س.. ولكن بوجاتي نفسها لا تنوي الاختبار هناك، والأمل الآن أنه عند إطلاق الموديل الإنتاجي للسيارة سيقوم أحد ملاكها باختبارها بنفسه في طريق نيفادا للوصول للقمة الحقيقية لسرعة السيارة.