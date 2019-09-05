لماذا اضطرت مرسيدس لتخزين آلاف سيارات GLE في مطار عسكري ألماني؟

الخليج ٣٦٥ نت – عملية صنع سيارات جديدة ليست سهلة أبداً وتشمل خطوات كثيرة لا ينتبه إليها المستهلك العادي، مثل توريد القطع وعملية الإنتاج نفسها والنقل وقضايا العمال والكثير.. ومن آخر الأمثلة على تعقيد هذه العملية قادمة من مرسيدس، والتي اضطرت لتخزين آلاف السيارات من طراز GLE SUV في مطار عسكري ألماني سابق لسبب واحد: مشاكل مع الموردين.

السبب المحدد غير معروف ولكن سيارات الـ SUV تظل معلقة في المطار، كل واحدة فيهم مصنوعة في أمريكا وتم نقلها إلى أوروبا قبل توقف العملية بسبب مشاكل مع موردين أمريكيين.

وصرحت مرسيدس أن مشكلة السيارات المخزنة في المطار متعلقة بأزمة إنتاج GLE في مصنع الشركة في أمريكا، مع رفض الشركة الإفصاح عن التفاصيل بدقة.

ويُذكر أن مرسيدس GLE يبدأ سعرها من 55,000 دولار (206,000 ريال) وهي واحدة من أهم وأروج موديلات الشركة، وحقيقة أن آلاف السيارات محجوزة بهذا الشكل يدل فعلا على أزمة في خطوط توريد وإنتاج العلامة الألمانية الفاخرة.