سائق سيارة تيسلا كان يأكل ويشرب بدون انتباه قبل حادثة اصطدام عنيفة

الخليج ٣٦٥ نت – بعض ملاك تيسلا لا يفهمون أن تقنية Autopilot لا تعني أن سيارتهم أصبحت ذاتية القيادة.. في الواقع لا يزال أمامنا أعوام وربما عقود قبل أن نصل لمرحلة القيادة الذاتية بالكامل، ومؤخراً رأينا تقارير عن حادثة لتيسلا موديل S كشفت أن صاحب السيارة شغل وضعية Autopilot لـ 13 دقيقة قبل الحادثة.

المشكلة هنا أن تيسلا أكدت مراراً وتكراراً على أهمية التركيز مع السيارة والمتابعة معها أثناء تشغيل وضعية القيادة نصف الذاتية، ولكن هذا السائق تحديداً كان يأكل ويشرب قبل الحادثة بالضبط مع عدم انتباهه لما يحدث، وهو ما أكدت تيسلا عليه بشهود.

ويبدو أن موديل S كانت تقود بسرعة 35 كم\س عندما غيرت السيارة التي أمامها حارة الطريق، لتقوم موديل S بالتسارع أوتوماتيكياً إلى 50 كم\س قبل اصطدامها بشاحنة.

حوادث مثل هذه تزيد من عدم ثقة الناس تجاه أنظمة القيادة الذاتية الجديدة من شركات السيارات.. من المؤكد أنه لا يزال أمامنا الكثير من الوقت قبل أن نطمئن فعلياً لقيادة السيارة لنفسها وقدرتها على تفادي المخاطر.