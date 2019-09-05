الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها الرسمي على تويتر قائدي السيارات من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة في القيادة في حال الاختناقات المرورية، لكونها تعد مخالفة مرورية.
وطالبت إدارة المرور من قائدي السيارات اتخاذ الحرص على اتباع تنظيمات السير على الطرق للوصول بأمان إلى وجهاتهم.
وأوضحت الإدارة أن هذه السلوكيات الخاطئة تتمثل في:
1- التنقل من مسار لآخر
2- إساءة استخدام منبه السيارة
3- التجاوز من أكتاف الطريق
4- عدم ترك مسافة آمنة مع السيارات الأخرى التي تسير على الطريق
الجدير بالذكر فإن المرور السعودي كان قد وجه إلى قائدي السيارات في وقت سابق عدة نصائح هامة، ومنها التحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها.
ونصح المرور السائقين أيضاً بالقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالسيارة إلى الخلف، كما أكد المرور على ضرورة وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة وذلك كي يتم تأمينهم خلال السير.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: سوكيات خاطئة تجنّبها في الزحام لكونها تعد مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.