بالفيديو: شرطة دبي تكافئ مُقيمًا بسيارة جديدة لالتزامه بقواعد المرور

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فوز مقيم في مسابقة “النقاط البيضاء” للمرور، وحصوله على مكافأة عبارة عن سيارة جديدة.



كانت الإدارة العامة للمرور بدبي قد أعلنت في وقت سابق، عن تنظيم مسابقة لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين المرور، والفائز بها يحصل على سيارة جديدة مكافأة، وبالفعل حصل عليها المقيم زيد سعيد الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

ولقد أصر اللواء محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، على تسليم المكافأة بنفسه إلى منزل الزبيدي مع رفقة عدد من ضباط الإدارة العامة للمرور، وقامت شرطة دبي بنشر فيديو تسليم الجائزة إلى المقيم على صفحتها الرسمية على تويتر تشجيعاً لقائدي السيارات.

وخلال تقديم الجائزة تحدث اللواء محمد الزفين قائلاً :”أن نظام النقاط البيضاء المعمول به في دبي يهدف إلى تكريم السائقين الملتزمين بالقوانين المرورية والقيادة بصورة آمنة وتلافي أخطاء الآخرين، وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق”.

وعن كيفية فوز الزبيدي بالمسابقة قال أنه دائماً ما كان ملتزم بقواعد المرور منذ حصوله على رخصة القيادة ولم يرتكب مخالفة منذ سنوات، وهو الأمر الذي ساعده على الفوز في المسابقة، مؤكداً على سعادته البالغة بحصوله على السيارة.