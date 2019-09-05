تعرف على مواصفات سكودا Monte Carlo قبل الكشف عنها

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تعتزم شركة سكودا لإطلاق الموديل الجديد من Scala، نهاية الأسبوع المقبل، بمعرض فرانكفورت الدولي وسيستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، فيما يطلق على الموديل الجديد اسم Monte Carlo.

مميزات ومواصفات الموديل الجديد من سكودا

ويتميز الموديل الجديد بجنوط 17 بوصة وسقف بانورامي وناشر خلفي ومقاعد رياضية وديكورات مغطاة بجلد فاخر، كما تتوفر للسيارة جنوط قياس 18 بوصة بشكل اختياري، وفقا لما أوضحته الشركة التشيكية.

أبرز ما يميز موديل سكودا الجديد

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ومن السمات المميزة للموديل الخاص أيضا كتابة اسم Scala بدلا من شعار سكودا وسط الغطاء الخلفي باللون الأسود، ويظهر اللون الأسود أيضا على إطار شبكة المبرد، التي تحتضنها كشافات عاملة بتقنية FULL LED، وكذلك التصميم المعدل للمئزر الأمامي.

ملامح السيارة الرياضية

تأكيدا للملامح الرياضية للسيارة تم تجهيز الموديل الخاص باسبويلر حافة السقف مع مصابيح خلفية تعمل هي الأخرى بتقنية FULL LED.

لم تنشر الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أية بيانات تتعلق بالمحركات المتوفرة للموديل الخاص Monte Carlo أو حتى الأسعار.