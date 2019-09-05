تواجه مشكلة مع شركة تأمين؟ إليك خطوات تقديم شكوى!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الخطوات اللازمة لتقديم العميل شكوى إذا واجهته مشكلة مع أحد البنوك أو شركات التمويل أو التأمين. ويكون تقديم الشكاوى من خلال إدارة حماية العملاء في 8 خطوات، وهم: زيارة موقع “ساما تهتم”. إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول. الضغط على أيقونة إضافة طلب جديد. اختيار القطاع الذي يندرج تحته موضوع الشكوى. اختيار المنتج محل الشكوى. إدخال البيانات المطلوبة والضغط على “إرسال”. ظهور رسالة تؤكد نجاح رفع الشكوى والرقم المرجعي لها. وصول رسالة تأكيد على رقم الجوال المسجل في الموقع.

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