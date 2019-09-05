أمن الطرق يوضح الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطريقة الصحيحة والمثالية للجلوس أثناء القيادة، بالإضافة إلى الطرق الغير صحيحة في الجلوس والتي يجب الابتعاد عنها.

وبين الحساب الرسمي أنه يجب عدم الجلوس في وضعية السقوط أو نزول ظهر الكرسي، وكذلك عدم الجلوس في وضعية يكون فيها الظهر والرقبة إلى الأمام.

أما فيما يخص الوضعية المثالية للجلوس، فقد أوضح أمن الطرق أنه يجب الجلوس بزاوية 90 درجة حتى لا تؤثر سلباً على العمود الفقري والفقرات القطنية.