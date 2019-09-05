تعرف على مبيعات السيارات خلال الـ7 أشهر الأولى من 2019

كتب: باسل الحلواني
كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن إجمالي مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) في مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019.
وبحسب البيانات الصادرة عن "أميك"، فإن إجمالي مبيعات "الملاكي"، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، بلغ 62ألفًا و810 وحدة، بمعدل فقد بلغ نحو
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات قد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بحالة الارتباك التى شهدها السوق.
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