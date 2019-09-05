4 نصائح لاختيار السيارة الأنسب للاستئجار خلال الرحلات

الخليج ٣٦٥ نت – قد يبدو استئجار سيارة أثناء سفرك مهمة بسيطة، فكل ما عليك فعله هو دفع ثمن الاستئجار وقيادة السيارة، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة، فباختلاف الأشخاص تختلف المتطلبات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار سيارة لاستئجارها، وفيما يلي أربعة نصائح هامة للحصول على أقصى استفادة عند تأجير سيارتك التالية.

1- حدد احتياجاتك

من المرجح أن تقدم شركات التأجير مجموعة واسعة من خيارات السيارات لتغطية جميع الاحتياجات، لذا من المهم تحديد احتياجات السفر الخاصة بك قبل اتخاذ القرار النهائي، فمثلاً، إذا كنت ستقود لمسافات طويلة، فقد ترغب في اختيار سيارة فاخرة توفر مستوى أعلى من الراحة إذا كان لديك ميزانية كافية، وبالمثل، قد ترغب في استئجار سيارة كبيرة إذا كان لديك الكثير من الأمتعة، أو سيارة كابريوليه إذا كنت تتوقع أن يكون الطقس مثالياً، وغيرها من الاحتياجات المتنوعة.

2- الحجم مهم

على عكس الاعتقاد السائد، فإن حجم السيارة في الحقيقة أمر هام، فمثلاً، بصرف النظر عن تكلفتها الأكثر في استهلاك البنزين، فإن السيارات الكبيرة أكثر تعقيداً في القيادة، وقد لا تكون مثالية إذا كنت تزور بلداً بطرق ضيقة، في حين أن الجانب الإيجابي لها هو احتوائها على مساحة أكبر للأمتعة والأفراد، كما توفر شعوراً بالأمان أكثر مقارنة بالسيارات الأصغر حجماً، وفي النهاية، يجب أن يرجع حجم السيارة إلى احتياجات سفرك كما ذكرنا آنفاً.

3- قم بواجبك المنزلي!

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بمجرد تحديد احتياجاتك والتفكير في حجم السيارة التي تناسبك، من المهم أن تبحث عن شروط وأحكام شركات التأجير، وخاصة عند الحجز عبر الإنترنت، وبعض الأشياء التي يجب البحث عنها هي:

ما هي الخدمات المشمولة (GPS مجاني، سائق إضافي، وما إلى ذلك)؟

هل هناك أي قيود سفر؟

هل هناك أي التزامات يجب أن تكون على دراية بها؟

4- شراء التأمين

لا شك أن شركات التأجير ستسألك عما إذا كنت ترغب في شراء التأمين الخاص بهم، ونحن نوصي بهذا بشدة لأنك لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث على الطريق، خاصة في بلد أجنبي، فمن الأفضل دائماً أن يكون مؤمناً عليك من أي مكروه.

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