الكشف عن داخلية النسخة الكهربائية من مرسيدس S-Class

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس بنز عن صور داخلية سيارة EQ الاختبارية (النسخة الكهربائية لـ S-Class)، والتي ستمهد لموديل EQS الكهربائي الرائد للعلامة الألمانية.. وعلى الفور نلاحظ الطابع الفاخر للغاية والمستقبلي للمقصورة.

وتأتي الداخلية بمقاعد تبدو مريحة للغاية على أرضية مسطحة وفي المنتصف نفق معلق يجري من لوحة القيادة إلى الشاشة الخلفية.

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وفي لوحة القيادة نرى شاشة عرض عملاقة مركزية لتمثل الوسيط الرئيسي بين السائق والسيارة، مع أربع شاشات أخرى صغيرة على كل باب للسماح للركاب بتحديد أذواقهم في الترفيه والتعامل مع النوافذ، كما أن المقود يقوم بطي نفسه ذاتياً عند تشغيل وضعية القيادة الذاتية، مع إمكانية توجيه المقاعد الأمامية للوراء لتواجه المقاعد الخلفية في هذه الحالة.

بالنسبة للخارجية فقد كشفت مرسيدس عن صور تشويقية تلمح لكوبيه أنيقة بأربعة أبواب، وبالنسبة لـ EQS الإنتاجية نفسها فمن المتوقع أن تأتي بموتورين كهربائيين بقوة إجمالية 592 حصان لنسخة AMG الأعلى أداء مع مدى 500 كيلومتر، مع تدشينها في 2021.