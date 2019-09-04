كلب يقود سيارة مرسيدس ويتسبب في حادث!

الخليج ٣٦٥ نت – مثل هذا الحوادث لا تحدث إلا نادراً، حيث مر زوجان أمريكيان مؤخراً بيوم صعب عندما قام كلبهما بطريق الخطأ بقيادة سيارة مرسيدس بنز S430 موديل 2001 للاصطدام بجدار يحيط بمنزلهم.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الزوجين، جاني وجيم بلاك، أوقفوا سيارتهم للحظات بينما تركوا كلبهم “ديوك” بداخلها، وخلال ذلك الوقت، استخدم ديوك ناقل الحركة وحوله إلى وضع الحياد بطريقة ما، لتتدحرج السيارة ببطء على الطريق المنحدر وتصطدم بصندوق قمامة ثم بجدار لتتوقف بعد ذلك.

عندما ذهب الزوجين لمعاينة الحادث، كان ديوك واقفاً على المقاعد الأمامية يظهر كما لو أنه جالساً مكان السائق بابتسامة كبيرة، غافلاً عما سببه من دمار، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حيث خرج ديوك من الحادث دون أن يلحق به أذى.

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وربما يتساءل البعض عن كيف تمكن الكلب بتحويل ناقل الحركة دون الضغط على المكابح؟ والإجابة هي أنه يمكن إبطال قفل ناقل الحركة في W220 S-Class من خلال ضربة سريعة على مقبض ناقل الحركة باستخدام مطرقة كما هو موضح بالفيديو التالي: