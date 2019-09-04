ظهور أولى التفاصيل عن كيا ستينجر فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – أثبتت كيا للعالم أنها قادرة على تصنيع سيارات سيدان رياضية فاخرة بالكشف عن كيا ستينجر، حيث جلبت عملاء جدد للعلامة التجارية اليابانية، ولكن هل ستستطيع الحفاظ على هذه المكانة؟ يذكر أن كيا كشفت عن ستينجر 2020 في مايو الماضي، وسيكون هذا هو عامها الثالث منذ بدء إنتاجها، مما يعني أنها ستتلقى قريباً تحديثات منتصف العمر، وتقول التقارير أننا يجب أن نتوقع حصول كيا ستينجر على إصدار فيس لفت في يوليو من العام المقبل.

وبنظرة فاحصة على مبيعات شركة كيا التي أعلنت عنها في شهر يوليو الماضي، سنلاحظ انخفاض مبيعات ستينجر مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت مبيعات يوليو عام 2019 إلى 1,092 مقارنة بنفس الشهر عام 2018 بمبيعات وصلت إلى 1,506، في حين أن المبيعات السنوية حتى الآن لعام 2019 هي 8,013 سيارة، وهو انخفاض كبير مقارنة بنفس المدة العام الماضي والتي وصلت إلى 10,114 سيارة.

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والسؤال الآن، ما هي التحديثات التي يجب أن تحصل عليها ستينجر لإعادتها إلى الطريق الصحيح مرة أخرى؟ نحن نعرف الإجابة عن هذا السؤال، فاستناداً إلى هيونداي سوناتا وكيا أوبتيما، فقد حصلتا على محركي بنزين تيربو سعة 2.0 لتر وديزل 2.2 لتر، لذا نتوقع أن تتوفر أيضاً في إصدار فيس لفت، بالإضافة إلى محرك مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر.

وستاتي السيارة المحدثة مع مزايا جديدة مثل المصابيح الأمامية المتكيفة مع دوران عجلة القيادة، ونظام تحكم جديد يدعم السائق عند التحول إلى وضع القيادة الرياضي، والذي شوهد من قبل في جينيسيس G70، كما ستحصل على داخلية حمراء داكنة، والتي كانت متاحة فقط لطراز GT بنزين تيربو 3.3 لتر، ويمكن أن تكون متاحة أيضاً لطرازي بلاتينيوم بنزين تيربو 2.0 وديزل 2.2.