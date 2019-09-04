ابتكار تقنية تنبه الآباء عند قيادة الأبناء سياراتهم سراً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سكودا عن ابتكار تقنية ذكية جديدة خاصة بتحديد المناطق الجغرافية التي تسير بها السيارة، يأتي الابتكار الجديد كي يساعد الآباء في تحديد الأماكن التي يمكن لأولادهم أخذ السيارة والقيادة بها.



وذكرت سكودا إن التقنية الجديدة تعتمد في عملها على الهاتف المحمول، وذلك من خلال تطبيق سيارات سكودا الذكي Skoda Connect app، وأوضحت الشركة أن هذه التقنية تفيد الآباء في حال سفرهم ولا يريدون أبناءهم قيادة سياراتهم خارج نطاق جغرافي محدد، ومن مزايا التقنية الجديدة إرسال تنبيه للآباء حال تخطي أبناءهم النطاق الجغرافي المحدد.



ووفقاً لبحث أجرته شركة CompareTheMarket، فإن أكثر من نصف الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عام يعتمدون على والديهم لقيادة سياراتهم بمجرد حصولهم على رخصة القيادة، وغالباً ما تكون مشاركة السيارات حلاً فعالاً بالنسبة للتكلفة، لذا كان استخدام هذه التقنية مفيداً جداً للآباء.



وتمتلك التقنية الجديدة نظامين للعمل، وهما كما يلي:

1- النظام الأول: يعمل عبر تخصيص الآباء مساحة آمنة في منطقة جغرافية في نطاق المنزل يمكن للأبناء التجول بالسيارة به، وتقوم التقنية بتنبيه الآباء في حالة تجاوز هذه المساحة.

2- النظام الثاني: تقوم فيه التقنية بتطبيق أحد أنظمة الأمان، حيث تعمل على تحذير الآباء عند تحرك السيارة من قبل أي شخص غير مصرح به، كما يستطيع تطبيق سكودا الذكي Skoda Connect app مراقبة السيارة بجميع الوجهات التي تذهب لها في أي وقت خلال اليوم.