تايكان أول سيارة كهربائية من بورش تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – منافسة بورش لتيسلا موديل S وصلت أخيراً مع الكشف عن تايكان الكهربائية بالكامل بأربعة أبواب وأداء ممتاز بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران 1,050 نيوتن.متر.

التصميم وهوية بورش

السيارة تحمل بصمة بورش الخاصة في كل جانب، سواء المقدمة الواسعة المسطحة أو خط السقف الرياضي والجوانب المنحوتة بدقة، مع شعار بورش بشكل زجاجي في الخلف، وتتمتع السيارة بمعامل سحب 0.22 فقط، ما يعني تحسن كبير في كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير مدى كهربائي أطول.

وتتمتع السيارة بعدد من وضعيات القيادة المختلفة مثل “العادي” وسبورت وسبورت بلس ووضعية المدى الطويل، مع إمكانية تخصيص وضعية مناسبة لك مختلفة عن هؤلاء.

لنتحدث عن الأداء

وستنطلق تايكان بعدة نسخ مثل تيربو وتيربو S، مع طرح نسخ أخرى أساسية أقل قوة لاحقاً هذا العام.. لنبدأ بنسخة تيربو التي تتمتع بقوة 671 حصان عند تفعيل خاصية الـ Overboost للمحرك مع عزم دوران 850 نيوتن.متر، بينما تصل تيربو S إلى 750 حصان مع تفعيل نفس الخاصية مع عزم دوران 1,050 نيوتن.متر.

وتتسارع نسخة تيربو إلى 96 كم\س في 3.0 ثواني فحسب بينما تصل تيربو S لنفس السرعة في 2.6 ثانية، بسرعة قصوى 260 كم\س للسيارتين.

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بالنسبة للمدى فتعتمد تايكان على حزمة بطارية ليثيوم ايون 93.4 كيلوواط\س تسمح بقيادة السيارة لـ 450 كيلومتر بين كل شحنة، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في 22 دقيقة فقط.

الأسعار

الأسعار تتراوح بشدة بين نسخة تايكان القياسية القادمة لاحقاً، والمتوقع أن تبدأ من 80,000 دولار (299,000 ريال)، ثم ننتقل لنسخة تايكان S بسعر 110,000 دولار (411,000 ريال)، ونقفز لنسخ تيربو التي تحدثنا عنها بالأعلى، ليبدأ سعرها من 153,000 دولار (571,000 ريال) ويرتفع إلى 187,000 دولار (699,000 ريال) لنسخة تيربو S.

التقنيات

كما متوقع، تأتي تايكان بكل ما لذ وطاب في عالم التقنيات الداخلية مع تركيز خاص على السائق، بشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.9 إنش مع شاشة أخرى اختيارية للراكب لتوفير كل المعلومات التي قد تحتاجها، مع وجود خاصية التحكم الصوتي والمزيد.