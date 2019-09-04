“بالفيديو” التجهيز للكشف عن أول فندق فضائي في التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما كان يحلم الأشخاص بالسفر إلى الفضاء واكتشاف الغموض الذي يحيط به، وتجربة متعة النظر إلى الكرة الأرضية والكواكب من الفضاء، وعلى ما يبدو فإن هذا الحلم اقترب من التحقق.



كشفت مؤسسة Gateway Foundation عن قيام محطتها الفضائية Von Braun بالتجهيز لإقامة أول فندق فضائي تجاري في العالم، يحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما، يدور حول الأرض.



أضافت المؤسسة، أن الفندق الفضائي سوف يتمتع بجاذبية صناعية مثل الجاذبية الأرضية، وذلك حتى يستطيع الزوار التمتع والإقامة لفترة طويلة داخل الفندق، بعكس المحطة الفضائية التي تحظى بانعدام الجاذبية.



وعن الشكل المتوقع للفندق وكيفية تكوين قوة الجذب في الفضاء، قالت The Gateway Foundation أن الفندق سوف يكون على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر، وستكون هناك حول العجلة وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى.

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وحول تجهيزات الفندق الفضائي قالت الشركة، أنه سوف يتم تزيينه باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، وسيوفر الفندق أيضاً خدمات شبيهة بالرحلات التي تقام في السفن البحرية، مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية، ومن المقرر إقامة الفندق بحلول عام 2025، على أن يزوره 100 سائح في الأسبوع.



وفي لقاء صحفي مع تيم ألاتوري، مؤسس The Gateway Foundation قال:”في النهاية، سيكون الذهاب إلى الفضاء عرضا مغريا يختاره الناس لقضاء عطلتهم، مثل الذهاب في رحلة بحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني”، وأضاف تيم أن المؤسسة تخطط في المرحلة الثانية لبناء محطة فضائية أكبر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1400 شخص.