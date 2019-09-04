إجراءات نقل ملكية السيارة بعد انتهاء عقد التأجير في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر طريقة شراء السيارات من خلال أنظمة التأجير المنتهية بالتمليك أحد أكثر الطرق التي يلجأ لها العديد من الأشخاص لشراء السيارات في الفترة الأخيرة في المملكة، وذلك لسهولة الحصول على السيارة التي يرغب بها الشخص من خلال هذا النظام.

ولقد أكدت شركة عبداللطيف جميل للتمويل على سهولة إجراءات نقل ملكية السيارات في نظام التأجير المنتهي بالبيع، وخلال السطور التالية سوف نعرض أبرز إجراءات نقل ملكية السيارة بعد انتهاء عقد التأجير، وهي كما يلي.

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1- تفعيل حساب أبشر للشخص المنقول له السيارة

2- انتهاء المستأجر من دفع جميع الأقساط المستحقة المذكورة بالعقد

3- وجود فحص دوري للسيارة ساري المفعول

4- عدم وجود مخالفات مرورية على الشخص المنقول له السيارة

5- في حالة إيقاف خدمات الضيف، يمكنه نقل ملكية السيارة لأي شخص آخر (قريب، زوجة أو صديق) بعد توقيع خطاب التنازل”

تشمل الأوراق المطلوبة لنقل الملكية ما يلي:



1- الهوية الوطنية / الإقامة

2- استمارة السيارة

3- تأمين باسم الشخص المنقول له

4-عند إتمام إجراءات نقل الملكية واستلام رسالة على جوال أبشر المفعل يتم استلام الاستمارة من الفرع.

5- تسديد رسوم نقل الملكية في الفرع.