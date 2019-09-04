استدعاء 65 سيارة جينيسيس G80 وG90 بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 62 سيارة جينيسيس طراز G80 موديلات 2018 و3 سيارات طراز G90 موديلات 2017، وأكدت على ضرورة التأكد من شمول رقم هيكل السيارة من خلال موقع Recalls.sa.
وكان الاستدعاء نتيجة لاحتمالية تسرب زيت المحرك من السيارة إلى منظومة العادم، ما قد يعرض السيارة إلى خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع وكلاء الشركة بالمملكة وهم، الوعلان والمجدوعي ومحمد يوسف ناغي؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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