الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر سناب شات، مقطع فيديو يُظهر ملاحقة رجال وحدة المرور السري خلال الساعات المتأخرة من الليل بمنطقة الرياض، للمخالفين والمتهورين في القيادة.
وأوضح الفيديو تمكُن إحدى الدوريات المرورية من تعقب وضبط سيارة مخالفة كان قائدها يقود بسرعة جنونية مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، كما اشتملت المهمات التي أظهرها الفيديو أيضاً على ضبط سيارات تسير دون لوحات ومخالفات متنوعة، ثم اتخاذ اللازم حيالها.
يُذكر أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين وتحقيق السلامة على الطرق؛ حماية لقائدي السيارات والمواطنين الآخرين، وتحقيقاً للأمن العام وإجباراً للمواطنين على الالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاهد تعامُل المرور السري مع متهورين يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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