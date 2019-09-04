الوفاق لتأجير السيارات راعيًا للمرة الثانية لنادي الفيصلي

الخليج ٣٦٥ نت – وقع مجلس إدارة شركة الوفاق لتأجير السيارات عقد رعاية مع نادي الفيصلي ليكون بموجبه تجديدًا للرعاية للمرة الثانية على التوالي لتستفتتح الرعاية في دوري بطولة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وتمت مراسم توقيع تجديد عقد الرعاية الجديد في في اليوم الواحد والعشرون من أغسطس في محافظة المجمعة بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي وممثل شركة الوفاق لتأجير السيارات.

أعرب رئيس نادي الفيصلي عن مدى تفاؤله في تجديد الرعاية لمدى التأثير الإيجابي الذي حصده النادي برعاية شركة الوفاق له.

وأكّد ممثل الوفاق بدوره أن تجديد الرعاية مع الفيصلي تم بعد دراسة وملاحظة مدى قوّة التأثير الإيجابي للطرفين في الرعاية السابقة، كما أنهم يطمحون من خلال هذا التعاقد إلى بداية مشوار أفضل وأقوى مع النادي من نواحٍ عديدة كمدى إهتمام الوفاق في دورها بالمسؤولية الإجتماعية وسعيها الكبير دائمًا في تفعيل دورها في المجتمع من خلال الإتفاقيات والرعايات والحملات التي تساهم دائمًا في توعوية المجتمع، متمنيًا أن يحقق تجديد الرعاية كل مأمول منها.

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تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور