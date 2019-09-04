سيارة ’إم جي 5‘ السيدان المدمجة الجديدة بالكامل متوفّرة الآن في الشرق الأوسط

توفّر السيارة الجديدة ’إم جي 5‘ مجموعة متنوّعة من التكنولوجيا المتطوّرة والتجهيزات المبتكرة والأفضل في فئتها

يبدأ سعرها من 9,900* دولار أمريكي



تعدّ سيارة ’إم جي 5‘ الجديدة كليّاً الأولى من بين ثلاث طرازات تعتزم علامة السيارات البريطانية الأصل إطلاقها قبل نهاية 2019

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار تزايد شعبية علامة ’إم جي‘ البريطانية المنشأ بوتيرة سريعة في المنطقة، أعلنت شركة ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن وصول سيارتها ’إم جي 5‘ الجديدة كليّاً إلى منطقة الشرق الأوسط حيث تعدّ من أكثر الطرازات تنافسيةً في فئة سيارات السيدان المدمجة. ويبدأ سعر السيارة من 9,900* دولار أمريكي للطراز الأساسي، 10,800 دولار أمريكي للطراز المتوسط ،ويصل حتى 12,600* دولار أمريكي للطراز الفائق ذي التجهيزات المتكاملة.

تعبّر ’إم جي 5‘ الجديدة بقوّة عن شعار الشركة’ رائعة بكلّ التفاصيل‘، كما تعدّ السيّارة الأمثل لمنافسة كافة الطرازات التقليدية الموجودة بالأسواق. تجمع سيارة السيدان المدمجة والجديدة كليّاً أفضل الميزات ما بين التصميم الرياضي، والرحابة، والتكنولوجيا المتطوّرة، مما يجعل منها السيارة الأنسب للعملاء الذين يريدون اقتناء سيارة مميزة بمواصفات فائقة.

تم تصميم ’إم جي 5‘ بطريقة عصرية تتماشى مع مختلف أذواق ومتطلّبات العملاء. وتملك ’إم جي 5‘ مجموعة كبيرة من الميزات والتجهيزات المتطورة مثل نظام المعلومات والترفيه المتصّل بشاشة قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، وميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto. توفّر سيارة السيدان المدمجة الجديدة ميزة التنبيه الخلفي عند ركن السيارة وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة من أجل السلامة القصوى، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، ومقاعد قابلة للضبط كهربائياً. وللتّمتّع بمستوى عالٍ من راحة البال، تأتي ’إم جي 5‘ مع ضمانة الصانع لمدة ستّ سنوات.

تعبير جديد بالكامل للأسلوب البريطاني في التصميم

تم تصميم ’إم جي 5‘ الجديدة بأسلوب عصري لتظهر في شخصية جديدة بالكامل تتماشى مع أذواق ومتطلّبات العملاء من فئة الشباب في المنطقة. تمّ تصميم المظهر الخارجي للسيارة بشكل جديد بالكامل حيث تزيّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية تعمل أثناء النهار، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً. ويتميّز جانبي السيارة بتصميم ذات انحناءات مزدوجة تساهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة. وتسهم قاعدة العجلات البالغة 2,680 مم، والتي تعتبر الأفضل في فئتها، في تحقيق أبعاد مدمجة والتي تؤكد على التصميم الديناميكي للسيارة.

في الداخل، تتميز المقصورة بخطوط ناعمة ومتناسقة تسهم بخلق جو مريح وممتع للسائق والركاب. تتمركز الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس في لوحة القيادة المستوحاة من اليخوت، والتي تم تنجيدها بالجلد مع زخرفات ناعمة الملمس، وهذه التفاصيل الحصرية متوفّرة على طرازات الفئة الأعلى من أجل توفير شعور بالفخامة داخل المقصورة.

تكنولوجيا متطورة لتوفير تجربة مميّزة للسائقين العصريين

توفّر مقصورة ’إم جي 5‘ مجموعة حديثة من التكنولوجيا المتطوّرة تتماشى مع أذواق ومتطلّبات العملاء من فئة الشباب المستخدمين لأحدث وسائل التكنولوجيا. ويوفّر نظام المعلومات والترفيه ميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاشة عرض عالية الدقة (1280 x 720) قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس في طرازات الفئة الأعلى من ’إم جي 5‘، وشاشة عرض أصغر قياس 8 بوصات في الفئات المتوسطة من السيارة.

تحتوي المقصورة الداخلية لسيارة ’إم جي 5‘ على ثلاثة منافذ USB موزّعة بطريقة مناسبة لشحن الأجهزة المحمولة وتوفير معدّل اتصال أطول، بينما تعرض لوحة الأدوات الافتراضية مقاس 3.5 بوصة معلومات مهمة للسائق يمكن التحكم فيها عن طريق عجلة قيادة متعددة الوظائف. أما ميزة الاتصال عبر نظام بلوتوث متوفّر قياسياً في السيارة.

تلبّي ’إم جي 5‘ كافة توقعات العملاء للحصول على تجربة قيادة سلسة، حيث توفّر نظام تثبيت السرعة قياسياً في مختلف الفئات، وتقنية الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل السيارة حصرياً في طرازات الفئة الأعلى وذلك لتوفير بداية سهلة وسريعة قبل أي رحلة. كما يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بتقنيات متنوعة مثل الكاميرا الذكيّة بزاوية رؤية 360 درجة وميزة التنبيه الخلفي عند ركن السيارة.

مستوى عالٍ من الراحة

تتمتّع سيارة ’إم جي 5‘ بمقصورة رحبة ومساحة داخلية أوسع والأفضل في فئتها ذلك بفضل تصميمها الذكيّ المميّز. يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4,601 مم، وعرضها 1,818 ملم، وارتفاعها 1,489 ملم، وقاعدة عجلاتها 2,680 ملم.

ويرتكز تصميم المقصورة الداخلية على الرفاهية والراحة والأناقة، ويظهر ذلك من خلال المقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائياً. ويمكن تعديل مقعد السائق كهربائياً بست اتجاهات فيما يمكن تعديل مقعد الراكب الأمامي بأربعة اتجاهات لتوفير راحة استثنائية خلال التنقل. كما توفر المقاعد الخلفية مساحة وفيرة أمام الأقدام لتوفير مستوى عالٍ من الراحة والرحابة ذلك بفضل تصميمها العمليّ.

لتوفير أقصى مستويات الراحة داخل المقصورة، يتميّز نظام تكييف الهواء في سيارة ’إم جي 5‘ بأداء عالٍ تم اختباره مسبقاً لمواجهة الجوّ الحار والظروف المناخية الصعبة السائدة في منطقة الخليج. كما تسهم فتحة السقف الكهربائية في توفير إضاءة طبيعية مميّزة داخل المقصورة.

تحتوي سيارة ’إم جي 5‘ على 29 مساحة تخزين ذكية موزّعة بطريقة عمليّة في جميع أنحاء المقصورة للاستخدام اليومي. كما يتميز صندوق السيارة بأرضية ذات ارتفاع منخفض وفتحات واسعة لتوفير عملية تحميل الأمتعة من دون أي صعوبات. وتبلغ سعة الصندوق الخلفي 512 لتراً حيث يمكن استيعاب حقيبتين قياس 28 انش، وحقيبة أصغر قياس 24 انش وحقيبة صغيرة إضافية قياس 20 انش.

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أداء مميّز وكفاءة عالية

تتوفّر سيارة ’إم جي 5‘ بمحرّك بنزين سعة 1.5 لتر يولّد قوة 110 حصان عند سرعة دوران المحرّك 6,000 دورة/الدقيقة وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر عند سرعة دوران المحرّك 6,000 دورة/الدقيقة، لتكون في مركز متقدّم أمام منافسيها من حيث الأداء والكفاءة. كما يتميّز نظام إدارة المحرك الذي طورته شركة بوش الألمانية (BOSCH) بدورة تبريد مزدوجة تزيد من الكفاءة الإجمالية للمحرك وطول عمره.

ويتّصل محرّك ’إم جي 5‘ بناقل حركة CVT فعّال يوفّر سلاسة في تغيير السرعات تماشياً مع أداء السيارة، من أجل تقديم كفاءة وفعالية عالية في استهلاك الوقود بمعدّل يصل إلى 5.5 لتر/100 كم ذلك حسب ظروف القيادة.

ومن أجل تجربة قيادة ممتعة، يعمل نظام XDS بتعزيز أداء السيارة على المنعطفات، مدعوماً بنظام ESP للثبات الالكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفّر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة. كما تساعد إطارات ميشلان المتوفّرة في فئة LUX بتعزيز قدرة توجيه وتماسك السيارة أثناء القيادة.

تركيز كبير على السلامة

بالرغم من كونها سيارة سيدان مدمجة إلا أن ’إم جي 5‘ تضم الكثير من أنظمة السلامة، فقد حصلت على 5 نجوم بتقييم درجة الأمان وفقاً لمعيار من (C-NCAP) مما يؤكد على تميز تصميمها الهندسي. في الوقت نفسه، تشتمل أنظمة السلامة الخامدة القفص الفولاذي عالي الصلابة المطوّر باستخدام تقنية اللحام بالليزر، لتعزيز المزيد من القوة والتحكم في العزل. كما يوجد حتى ست وسائد هوائية داخل مقصورة المركبة حسب الفئة، بالإضافة إلى ستارتين هوائيّتين ونقاط تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) متوفّرة بشكلٍ قياسي ومجهّزة بميزة التنبيه لربط حزام الأمان من أجل سلامة الأطفال.

ويتوفر ما يصل إلى 13 ميزة أمان في سيارة ’إم جي 5‘ لتوفير تجربة قيادة آمنة على أصعب الطرق بدءاً من نظام المساعدة على صعود المرتفعات (Hill-Start Assist)، والنظام الإلكتروني لتوزيع قوة الكبح (Electronic Brakeforce Distribution)، نظام التحكم بالكبح عند المنعطفات (Curve Brake Control)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (Tyre Pressure Monitor System). وتم الاهتمام كثيراً في توفير مستوى عالٍ من الأمان، حيث تم تجهيز مختلف طرازات و فئات سيارة ’إم جي 5‘ بنظام القفل المركزي عن بعد كتجهيز قياسيّ.

مسيرة تقدّم للعلامة

تعدّ ’إم جي 5‘ أولى السيارات الثلاثة والجديدة كلياً التي تعتزم شركة ’إم جي موتور‘ طرحها هذا العام إلى جانب مركبتي ’إم جي إتش إس‘ و’إم جي آر إكس 8‘. يتزامن وصول سيارة MG5 الجديدة كلياً إلى المنطقة مع تعزيز مجموعة طرازات علامة السيارات البريطانية المنشأ وتوسّع أعمالها في الشرق الأوسط.

قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’سايك موتور الشرق الأوسط‘ (SAIC Motor Middle East)، الشركة الأم لعلامة ’إم جي موتور‘: “يأتي إطلاق مركبة MG5 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط لإثبات مدى التزامنا بتوسيع مجموعة طرازاتنا وتنويعها لتلبية لمتطلبات العملاء المتزايدين في المنطقة. تعدّ ’إم جي 5‘ سيارة مميّزة قادرة على تحقيق معيار جديد ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة. وقد تمّ إعادة تصميمها بالكامل لتنافس طرازات أخرى من علامات سيارات معروفة في السوق من حيث التجهيزات، وجودة المواد المستخدمة والقيمة مقابل السعر. تعدّ ’إم جي 5‘ نموذجاً منافساً في فئة سيارات واسعة الانتشار. وبفضل ما توفرّه من مجموعة متكاملة من التجهيزات، نسعى من خلال سيارة ’إم جي 5‘ إلى جذب شريحة جديدة من العملاء الشباب المهتمّين بعالم التكنولوجيا.”

تملك شركة ’إم جي موتور‘ حضور قويّ في المنطقة مدعوم بشبكة من 22 وكيل معتمد في جميع أنحاء منطقة الخليج تقدم جميعها مستوى عالٍ من خدمة العملاء. كما تتمتّع جميع طرازات ’إم جي‘ بضمان معتمد حتى ست سنوات أو 200,000 كم.