إليك قيمة الرسوم المستحقة لاستخراج رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول استخراج رخصة القيادة. حيث تساءل المواطن عن قيمة إجمالي الرسوم المستحقة لاستخراج رخصة القيادة، وجاء رد إدارة المرور عبر تغريدة لها على تويتر، تقول فيها: “إن الرسوم 40 ريالاً للسنة الواحدة”.

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