كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطحالب.. إضافة جديدة للسيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة Sono Motors بعض الصور لسيارتها القادمة Sion، وتكشف الشركة عن إضافة غير متوقعة لسيارتها، وهي الطحالب.!

ستلاحظ أن Sion تأتي بتصميم طبيعي متوقع للسيارات الكهربائية المستقبلية، شاشة نظام ترفيهي قياس 10 إنش، والتي تعرض أيضًا مختلف أنظمة السيارة وكذلك بيانات الاستهلاك وكفاءة الطاقة، ولوحة عدادات رقمية قياس 7 إنش خلف عجلة القيادة، ولكن هناك إضافة أمام مقعد القائد تعتقد الشركة أنها ستكون مهمة لأجل جودة الهواء داخل السيارة.

يحمل الكونسول بعض الطحالب المغطاة بغطاء شفاف، ولكنها تعمل أيضاً كمرشح للهواء، تقول الشركة أن هذا يساعد على الحفاظ على مناخ داخلي مريح، وتفول أن الطحالب ستعمل على تصفية الهواء وتنظيم الرطوبة، وتحمل منطقة الطحالب إضاءة خلفية يمكن تشغليها لأجل مظهر مميز.

في الواقع لا تبدو الفكرة بهذا السوء بالنظر إلى ميزاتها، ولكن ربما تعجب عشاق السيارات الكهربائية.