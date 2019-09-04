"مرسيدس-بنز إيجيبت" توسع شبكة موزعيها المعتمدين في مصر بتعيين ثلاثة وكلاء جدد

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مرسيدس-بنز إيجيبت عن تعيين ثلاثة وكلاء جدد في منطقة القاهرة الكبرى ليتم إضافتهم لشبكة الموزعين المعتمدين للشركة في السوق المصري، حيث يعمل هذا التوسع على دعم مكانة مرسيدس-بنز لسيارات الركوب في مصر.

الموزعين الثلاث الذين تم تعيينهم هم: الألمانية لخدمات السيارات GAS، وأبو غالي موتورز، وعز العرب، حيث تم اختيارهم بعد القيام بعملية تقييم شاملة وتنفيذ اجراءات اختيار دقيقة ضمت العديد من المرشحين طبقاً لأعلى المعايير العالمية لشركة مرسيدس-بنز.

وطبقاَ لذلك، ستتوسع الألمانية لخدمات السيارات، والتي تُعد حالياً مركز خدمة معتمد، في أنشطتها حيث تفتتح مركزاً جديداً ومتكاملاً لخدمات البيع والصيانة وقطع الغيار (3S) لكل عملاء مرسيدس-بنز.

وباعتباره وكيلاً جديداً، سيبدأ أبوغالي موتورز أنشطته من مركزه الحالي في طريق مصر- الاسماعيلية الصحراوي بمنطقة شرق القاهرة، حيث يخضع المركز لتجديدات شاملة لتتوافق مع معايير ومتطلبات مرسيدس-بنز الواجب توافرها في وكلائها المعتمدين.

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في الوقت نفسه، سيستكمل عز العرب انشاء مركز جديد على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مطار سفنكس الجديد لخدمة عملاء مرسيدس-بنز مستقبلاً في منطقة غرب القاهرة.

وبعد تعيين الوكلاء الجدد، ستضم شبكة الموزعين المعتمدين لمرسيدس-بنز إيجيبت 11 مركز بيع وخدمة معتمد في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك الجيزة الوطنية للسيارات والقاهرة الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات والغردقة

الوطنية للسيارات ومركز الخدمة المعتمد الألمانية لخدمات السيارات.

وتعليقاً على ذلك، يقول توماس زورن، الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز ايجيبت: "باعتبارنا واحدة من العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في سوق السيارات المصري، فإننا نؤكد على التزامنا تجاه هذا السوق الاستراتيجي في المستقبل، حيث سيتيح لنا ضم شركاء جدد دعم وتطوير كافة المجالات التي تتضمنها شبكة الموزعين المعتمدين لتقديم أفضل تجربة لعملاء مرسيدس-بنز إيجيبت في مصر".

وأضاف"إنّ التوسع الجديد في شبكة موزعينا المعتمدين يمثل جزءا رئيسياً من خطتنا الطموحة للتوسع في السوق المحلية، والذي بدوره سيتيح تغطية أوسع للمبيعات والخدمات لتقديم أفضل تجربة متكاملة لعملائنا، وكذلك سيوفر فرص عمل جديدة مع مرسيدس-بنز".

وباتخاذها هذا القرار الهام، تواصل مرسيدس-بنز تأكيد التزامها تجاه السوق المصرية، كما تؤكد التوسعات الأخيرة للشركة على الجهود المتواصلة لها في توفير أفضل تجربة متكاملة لعملائها في السوق المصرية.