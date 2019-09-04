معاناة انفينيتي تستمر مع الإعلان عن مغادرة أستراليا

الخليج ٣٦٥ نت – عقب مغادرة انفينيتي لأوروبا، أعلنت العلامة الفاخرة عن مغادرة السوق الأسترالي أيضاً في نهاية 2020.

ونذكر القراء أن نيسان دشنت علامة انفينيتي في منتصف 2012 بهدف منافسة الشركات الألمانية الفاخرة ولكزس ولكن للأسف لم تحقق الغرض المرجو منها، وفي أستراليا، سجلت انفينيتي بيع 3,987 سيارة فقط على مدار سبعة أعوام، بمعدل 47 سيارة فحسب كل شهر.

للمقارنة، باعت لكزس حوالي 800 سيارة كل شهر بالمتوسط بينما في يونيو السابق فقط، سجلت مرسيدس مبيعات 4,050 سيارة في أستراليا.

وقد أكدت انفينيتي في تصريحات سابقة على رغبتها في التركيز على الأسواق الأهم لها مثل أمريكا الشمالية والصين، خاصة مع مجال الـ SUV، مع طرح 5 موديلات جديدة في الصين على مدار الخمسة أعوام القادمة.