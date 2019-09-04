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ايسوزو دي ماكس الجيل القادم تلتقط أثناء اختبارها

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت ايسوزو دي ماكس بيك اب أثناء اختبارها مؤخراً بهيئة المقصورة الممتدة العملية، والتي تتمتع بصندوق خلفي أكبر من النسخ الأخرى للموديل مع أريكة خلفية في المقصورة، ما يجعلها الحل الوسط بين نسخة المقصورة الصغيرة بمقعدين ونسخة المقصورة المزدوجة بخمسة مقاعد.

وتبدو البيك اب القادمة أفضل في التصميم في هذه الهيئة مع الصندوق الخلفي الأطول، كما أنها الآن قادرة على حمل المزيد بطبيعة الحال.. وبالنسبة لملامح التصميم الخارجية فيمكن ملاحظة المصابيح الأمامية والخلفية والمصدات الأكثر عصرية مقارنة بالموديل الحالي، مع شبك أمامي أكبر حجماً وأكثر جراءة.

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في الداخل من المتوقع أن تقدم ايسوزو مواد أكثر جودة وتقنيات جديدة ومستويات أفضل في الراحة بشكل عام، وبالانتقال لمولدات الطاقة نتوقع استمرار دي ماكس الجيل القادم مع محرك الديزل تيربو سعة 1.9 لتر بأربعة سلندر بقوة 163 حصان وعزم دوران 360 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي أو أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع رباعي.

من المتوقع تدشين ايسوزو دي ماكس بيك اب الجديدة كلياً في نهاية العام الجاري مع إطلاقها في الأسواق في 2020.

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