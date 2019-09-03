نجم رياضي أمريكي يضع تمثال لنفسه على رولزرويس كولينان

الخليج ٣٦٥ نت – مؤخراً قام الأثرياء ونجوم الرياضة والترفيه في الغرب بوضع تماثيل مصغرة لهم على سيارات رولزرويس بدلاً من رمز الشركة الشهير، وآخر مثال على ذلك هو نجم كرة القدم الأمريكية اوديل بيكهام، والذي وضع تمثالاً لنفسه على مقدمة كولينان.

بيكهام -وهو مختلف عن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام- طلب تعديلات واسعة على سيارته كولينان مع تفاخره بصورها على صفحات توصله الاجتماعي، مركزاً بشكل خاص على التمثال الذي صوره بهيئة التقاط الكرة بيد واحدة والتي اشتهر بها في أمريكا.

من التعديلات الخاصة الأخرى هو الطلاء البرتقالي البراق المماثل للون فريقه الحالي مع جنوط 26 إنش أسود ونوافذ مظللة بشدة ولمسات خارجية سوداء متعددة.

وقد تكفلت شركة Dreamworks Motorsport الأمريكية بتعديل السيارة وليس رولزرويس نفسها، وتشتهر هذه الشركة بتعديلاتها على الموديلات الفاخرة للأثرياء والمشاهير في أمريكا.