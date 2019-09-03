شركة تطوّر تقنية تشحن السيارات الكهربائية في 6 دقائق!

الخليج ٣٦٥ نت – لا تزال مدة الشحن الطويلة لبطارية السيارة الكهربائية أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع التوسع في استبدال السيارات الكهربائية بدلاً للسيارات التقليدية، حيث أنه في حين يمكن التزود بالوقود في السيارات التقليدية في دقيقتين مثلاً، فإن شحن بطاريات السيارات الكهربائية تأخذ وقتاً لا يقل عن 15 دقيقة.



لكن يعتقد خبراء السيارات أن مشكلة الشحن لن تطول كثيراً، وأنه من المنتظر في عام 2020 أن تحل المشكلة بفضل شركة ناشئة إنجليزية تُدعى إتشيون تكنولوجيز، وهي تعمل على تطوير تقنيات شحن السيارات الكهربائية كي يتم شحن البطارية في دقائق معدودة.

وفي لقاء مع الدكتور جين دي لا فيربيلير، مؤسس شركة إتشيون تكنولوجيز، قال أنه يسعى جاهداً كي يخفض وقت شحن السيارات الكهربائية من عشر دقائق إلى 6 دقائق فقط، وذلك من خلال تطوير تقنيات الشحن، وتسريع عملية الشحن التي تستقبلها بطاريات الليثيوم الحالية في السيارات.

وأضاف دكتور جين، أنهم يعملون حالياً على تطوير منتج خاص بهم يتم وضعه في بطاريات الليثيوم أيون لتحسين أدائها دون تكلفة مالية إضافية، حيث تستبدل الشركة الجرافيت في البطاريات التقليدية بمواد أخرى مما يجعل وقت الشحن 6 دقائق فقط، ومن المنتظر وفقاًً لدكتور جين البدء في إنتاج هذا المنتج قريباً.

وكشف مؤسس شركة إتشيون عن هدفهم في إنتاج 1000 طن من هذا المنتج في مصنع واحد، وذلك بالتعاون مع شركات تصنيع البطاريات لإدخال هذه التقنية إلى السوق بالكامل، وهو ما يؤدي إلى تقليل وقت الشحن بشكل كبير، مما يعزز من رغبة الحصول على السيارات الكهربائية.