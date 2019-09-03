“بالفيديو” يوتيوبر يمنح 12 سيارة بالمجان لأشخاص غرباء!

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر بشكل مفاجئ مقطع فيديو على موقع يوتيوب لقناة تسمى “MrBeast ” تم البث فيه إتاحة فرصة لشراء 12 سيارة فارهة بسعر رخيص للغاية يصل إلى 10 دولارات فقط، ولقد حقق هذا الإعلان المثير لهذه القناة في أقل من 24 ساعة 12 مليون مشاهدة.
ولقد أثار مقطع الفيديو ذهول وتعجب جميع المشاهدين الذين تابعوه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتسائلوا لماذا قام اليوتيوبر بشراء 12 سيارة مقابل 100 ألف دولار (375 ألف ريال) وبيعها بشكل مجاني.
وفي لقاء صحفي مع اليوتيوبر، برر هذا التصرف الذي يعتبره الكثير جنونياً قائلاً: “أنه عمل خيري من مجموعة شباب نتج عنه تحسين نمط حياة البعض”.
وأوضح أن هذا التصرف الإيجابي قام به لأنه أراد فعل بادرة خير يفيد به حياة بعض العملاء كي يتم تحسين مستواهم الاجتماعي ونمط حياتهم بالكامل، وهو مشروع خيري تمامًا لا يهدف لأي شئ آخر.
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