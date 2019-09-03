نيسان جوك 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من إيقاف بيع جوك في العديد من الأسواق العالمية، إلا أنها مستمرة في أوروبا حيث حصلت على تصميم جديد كلياً لعام 2020، كما جلبت نيسان تقنيات حديثة أيضاً إليها، بالإضافة إلى محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو وناقل حركة إما يدوي أو أوتوماتيكي ثنائي القابض.

أول ما نلاحظه في جوك الجديدة أنها لا تزال تمتلك مصابيحها البيضاوية، بالإضافة إلى سقف عائم بلون مختلف عن جسم السيارة، كما يوجد قدر أكبر من التماثل في المقدمة، حيث يمتزج شبك الجيل الحالي بشكل جيد مع المصابيح الأمامية الرفيعة فوق المصابيح البيضاوية، وتقول نيسان إن جوك الجديدة أكبر في الداخل، مما يمنح ركاب المقعد الخلفي مساحة أكبر للأرجل بزيادة قدرها 5.8 سم، ومساحة رأس أكبر بـ 1.1 سم، كما زادت مساحة التخزين الخلفية بنسبة 20% عن الطراز السابق لتصل إلى 422 لتر، في حين يبلغ طول جوك 4,210 مم وارتفاعها 1,595 مم وعرضها 1,800 مم، وعلى الرغم من النمو الإجمالي، إلا أن نيسان تقول إنها أخف من السابق بـ 23 كيلوجرام.

يستمر التحديث في الداخل من خلال تصميم داخلي منقح يتميز بشاشة لمسية قياس 8 بوصة عائمة، توفر إمكانية الوصول إلى النظام الترفيهي الجديد NissanConnect، والذي يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يتيح لمالكي جوك التحكم في مجموعة من وظائف السيارة من خلال هواتفهم الذكية، مثل قفل الأبواب، أو تشغيل الأضواء، وبالحديث عن القيادة، فقد اكتسبت السيارة أيضاً مجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة، بما في ذلك نظام الكبح في حالات الطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، كما حصلت على نظام ProPilot للقيادة الذاتية من نيسان.

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تستمد الكروس أوفر المدمجة قوتها من محرك بنزين توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يولد قوة 117 حصان، بخيار دفع أمامي أو كلي، ويتم توجيه هذه القوة من خلال ناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات، ولم يتم الكشف عن سعر جوك بعد، لكن نيسان تقول إن موديل 2020 الجديد سيصل إلى العملاء في أوروبا ابتداءً من نهاية نوفمبر.