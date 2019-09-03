الخبراء الألمان يوضحون الطريقة الصحيحة لتغيير إطارات السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أحياناً قد يتعرض أحد إطارات السيارة للثقب أو للتلف مع عدم وجود محل إصلاح إطارات قريب، مما يستدعي قيام قائد السيارة إلى تغيير هذا الإطار بنفسه، ولعدم دراية بعض السائقين للطريقة الصحيحة لتغيير إطار السيارة، نقدم لكم نصائح الهيئة الألمانية في استبدال الإطارات.



نصح الخبراء الألمان في البداية بضرورة مراجعة كتيب السيارة لمعرفة المواقع الصحيحة القوية أسفل السيارة التي يتم رفع السيارة منها (مواضع ارتكاز مرفاع السيارة)، ثم وضحت الهيئة كيفية قيام قائد السيارة بتأمين عدم تحرك السيارة أثناء تغيير الإطار.

حيث طالبت قائد السيارة بشد فرامل اليد، وضبط ناقل الحركة على التعشيقة الأولى، أما إذا كانت السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فإنه يجب نقل ذراع التعشيق إلى وضع الانتظار “P” وخلع أغطية الإطارات إذا كانت مركبة.



في الخطوة التالية، وجه الخبراء السائقين إلى القيام بفك صواميل الإطار بعض الشئ وليس للنهاية، مع أفضلية فك الصواميل بطريقة متقابلة، ثم يتم رفع السيارة بواسطة مرفاع السيارة حتى يفقد الإطار اتصاله بالأرض بقليل.



بعد ذلك يتم خلع الصواميل نهائيا، ثم خلع الإطار المراد استبداله وتركيب الإطار الجديد، ثم يتم ربط الصواميل مرة أخرى ولكن ليس بإحكام، وذلك بشكل متقابل أيضا، ثم يتم إنزال الإطار على الأرض، ثم يتم استكمال ربط الصواميل بإحكام.