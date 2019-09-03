عرض تمويل مصرف الراجحي على هيونداي اكسنت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة الوكيل الرسمي لهيونداي بالمملكة، احصل على أكسنت 2020 بسعر لا يقاوم من هيونداي الوعلان بالتعاون مع مصرف الراجحي. تفضلو بزيارة فروع الوعلان في الرياض القصيم حائل الجوف. السيارة المشمولة في العرض: أكسنت 2020 القسط: 860 ريال شهريا. مزايا العرض: ضمان المصنع 5 سنوات أو 100.000كم

بدون رسوم إدارية

5 % دفعة أولى للعملاء غير المحولة رواتبهم

35 % دفعة أخيرة

يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.74 % صورة العرض:

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