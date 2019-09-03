"رابطة التجار" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركي

كتب: باسل الحلواني قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والعمل بسعر الدولار الحر، لن يؤثر على أسعار السيارات الجديدة بالأسواق خلال الفترة المقبلة. إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والعمل بسعر الدولار الحر، لن يؤثر على أسعار السيارات الجديدة بالأسواق خلال الفترة المقبلة. وأكد "أبوالمجد"، أن وزارة المالية تضع السيارات ضمن قائمة السلع الترفيهية، وبالتالي تحاسب من الأساس بالسعر الحر للدولار. وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفاع أسعار بعض العلامات بشكل طفيف نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروضة منها. ارتفاع أسعار بعض العلامات بشكل طفيف نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروضة منها. وكانت وزارة المالية قد أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

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