لامبورجيني سيان وصلت كأقوى سيارة في تاريخ الشركة بقوة 819 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني عن سيان الجديدة كلياً باعتبارها أول سيارة هجينة والأقوى للشركة حتى الآن، حيث ستُطلق لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات وهي تستند على منصة أفينتادور.

ويستخدم النظام الهجين محركاً كهربائياً بجهد 48 فولت يولد قوة 34 حصان مدمج في ناقل الحركة لتوفير استجابة فورية وأداء أفضل، وتقول لامبورجيني إن هذا الاتصال المباشر بين المحرك والعجلات هو الأول من نوعه في المحركات الهجينة منخفضة الجهد، كما يدعم المحرك الكهربائي المناورة منخفضة السرعة، مما يمكن سيان من القيام بمهام بسيطة مثل الركن وغيرها بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، في حين تلقى محرك V12 سعة 6.5 لتر صمامات جديدة مصنوعة من التيتانيوم، جعلته مع التقنية الهجينة يولدان 819 حصان. بمساعدة نظام كهربائي محدود.

أما بالنسبة للبطاريات، فبدلاً من استخدام بطارية ليثيوم أيون تقليدية، فإن سيان تعتمد في تخزين الطاقة على مكثف فائق أقوى بثلاث مرات من بطارية من نفس الوزن وأخف بثلاث مرات أيضاً، ويتم تركيب المكثف الفائق في الحاجز بين المقصورة والمحرك للحفاظ على توزيع الوزن المثالي، حيث تقول لامبورجيني أن المحرك الكهربائي والمكثف الفائق يبلغ وزنهما 34 كجم فقط، والذي يمكن السيارة من تحقيق نسبة وزن إلى قوة تبلغ 1 كجم/حصان، وهي نسبة أفضل من محرك أفينتادور SVJ.

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وهذه القوة الكبيرة تجعل سيان الخارقة الجديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 2.8 ثانية، وبسرعة قصوى تتجاوز 350 كم/س، كما تمتلك نظام الكبح المتجدد الذي طورته لامبورجيني ليقوم بشحن المكثف الفائق في كل مرة تعمل بها المكابح، وتتوفر الطاقة المخزنة للسائق كقوة دفع لسرعات تصل إلى 130 كم/س، كما تم تحسين التسارع أثناء القيادة بشكل كبير، حيث تتسارع من 70 إلى 120 كم/س في 1.2 ثانية أسرع مقارنة بأفينتادور SVJ.

وفي الختام، ستنتج لامبورجيني 63 نسخة فقط من سيان، احتفالاً بمرور 63 سنة على تأسيس العلامة التجارية، وقد تم بيع جميع النسخ بالفعل مقابل 3.6 مليون دولار (13.5 مليون ريال) لكل واحدة، مؤكدة أن كل سيارة سيتم تصميمها بشكل فردي وفقاً لأذواق مالكها من خلال برنامج Ad Personam، وقد قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للشركة: “تمثل سيان الخطوة الأولى في طريق لامبورجيني نحو الكهربة، فاسمها يعني وميض أو برق في لهجة بولونيا بإيطاليا، والذي يدل على أول سيارة إنتاجية تحصل نظام هجين بالشركة، كما يؤكد على علاقتنا القوية بالإقليم الذي نعمل فيه”.